Желдорога до Сабетты может быть построена по концессионной схеме

21.08.18 17:17

© РИА Новости. Екатерина Штукина

21 августа. Interfax-Russia.ru - "Российские железные дороги" и "Газпром" участвуют в переговорах по строительству железнодорожной ветки до порта Сабетта, она может быть построена по концессионной схеме, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов президенту РФ Владимиру Путину во вторник на встрече, стенограмма которой приведена на официальном сайте Кремля.

"Наша задача - привести сеть "Российских железных дорог" в Сабетту. Уверен, что этот проект мы сделаем. Сейчас идет очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями - это "Газпром", "Российские железные дороги". Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию, и в Сабетту придет железная дорога", - отметил Д.Артюхов.

Кроме того, он сообщил, что зимой планируется начать строительство моста через реку Обь, который должен стать частью Северного широтного хода (СШХ, ж/д магистраль Обская-Коротчаево). "И наконец-то мы подошли к тому моменту, когда у нас есть все для того, чтобы уже опережающе этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента - совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время". - подчеркнул врио губернатора.

Как сообщалось, в конце 2015 года стало известно, что дорогу Бованенково-Сабетта будет строить "ВИС Трансстрой", входящий в группу "ВИС" (компания получила контракт по итогам победы в соответствующем конкурсе ЯНАО). Предполагалось, что до конца 2019 года за счет собственных и заемных средств компания разработает документацию и построит линию. Объем инвестиций оценивался более чем в 113 млрд рублей.

В марте 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что проект предполагается осуществить на принципах ГЧП, а затраты составят около 100 млрд рублей.

Однопутная ветка протяженностью более 170 км будет иметь статус железной дороги необщего пользования и обеспечит выход грузов на Северный морской путь. В будущем, как ожидается, она станет заключительным звеном Северного широтного хода.

Также сообщалось, что создание Северного широтного хода призвано сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также обеспечит развитие Арктики.

Предполагается, что основные участники - РЖД, "Газпром" и ЯНАО - профинансируют реконструкцию объектов собственной железнодорожной инфраструктуры, а строительство новых объектов выполнит концессионер, им в результате конкурса было выбрано ООО "СШХ".

Концессионное соглашение будет рассчитано на срок до 31 декабря 2052 года, в том числе 5 лет (2018-2022 годы) - период строительства, 30 лет (2023-2052 годы) - операционный период.

Вложения всех участников проекта в течение пяти лет Минтранс РФ оценивает в 235,9 млрд рублей. Помимо расходов концессионера в 113,1 млрд рублей, расходы РЖД составят 105,5 млрд рублей, "Газпрома" - 17,4 млрд рублей.

В декабре 2017 года фирма бывшего замглавы министерства регионального развития РФ (позднее занимал пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) Юрия Рейльяна - ООО "Управляющая компания "СШХ" (УК "СШХ") - стала владельцем 50,1% ООО "СШХ". У структуры "Российских железных дорог" - АО "КРП-Инвест" - в этой компании 49,9%.