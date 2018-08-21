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Минфин США ввел санкции против 2 физлиц из РФ, 6 грузовых судов и 3 компаний из-за КНДР и кибердеятельности

© РИА Новости. Евгений Биятов
21 августа. Interfax-Russia.ru - Минфин США во вторник внес в санкционный список двух граждан России, шесть грузовых кораблей под российскими флагами, три российских юридических лица и одну компанию из Словакии.

Санкции в отношении части физических и юридических лиц вводятся в связи с их деятельностью в киберпространстве, в отношении других - в связи с КНДР.

В санкционный список, связанный с КНДР, попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот", подпавшего под санкции в отношении КНДР.

Также в список санкций против Северной Кореи попали суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь", которые ходят под российским флагом.

В заявлении Минфина США говорится, что введенные санкции "направлены против перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки".

Кроме того, под санкции США из-за действий в киберпространстве подпала компания Vela-Marine. Согласно информации на сайте, указанном Минфином США, Vela-Marine занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением.

Минфин США заявляет, что санкции против этой компании, а также двух физических лиц из России и одного юридического лица из Словакии, введены, "чтобы противостоять попыткам обойти санкции США".

В список США попали Марина Царева и Антон Нагибин, а также компания Lacno.

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