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21.08.18 17:55
Более 20 населенных пунктов Тульской области остались без света из-за непогоды
"На данный момент без электроснабжения находятся семь населенных пунктов в Новомосковске, 16 населенных пунктов в Веневском районе и один населенный пункт в городском округе Тула", - сказал собеседник агентства.
Всего в зону отключения попали порядка 1,7 тыс. домов различной этажности.
К месту направлены оперативно-выездные бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативные группы Тульского, Новомосковского и Веневского пожарно-спасательных гарнизонов.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
В течение дня через ряд районов Тульской области прошел грозовой фронт. В частности, в Туле ливень подтопил ряд центральных улиц города.
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