Непогода оставила без света более 20 тысяч жителей Карелии

21.08.18 18:01

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

21 августа. Interfax-Russia.ru - В результате аварии на линии электропередачи в Вологодской области без света в Карелии остались более 20 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС во вторник.

"В 16.55 мск произошло аварийное отключение электроэнергии в Пудожском районе (71 населенный пункт) и Медвежьегорском районе (1 населенный пункт)", - отметили с пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время в Карелии и соседней Вологодчине бушует непогода - сильный ветер и грозы.