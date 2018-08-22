Самолет Уфа-Сочи совершил аварийную посадку в Уфе из-за возгорания двигателя

22.08.18 08:23

© РИА Новости. Максим Блинов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "Ред Вингс" аварийно сел в международном аэропорту "Уфа" из-за возгорания двигателя, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта в среду.

"В 5:06 местного времени по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту 204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявшее рейс 808 Уфа - Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Уфа"", - сказал сотрудник пресс-службы.

На борту находилось 202 пассажира. Они были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки самолета.

"В 5:22 местного времени был дан отбой тревоге, пострадавших нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи", - отметил представитель аэропорта.

В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Авиакомпания принимает меры по отправке пассажиров в пункт назначения.

Аэропорт "Уфа" открыт для полетов, рейсы выполняются согласно центрального расписания.

Пассажиры самолета Уфа-Сочи авиакомпании Red Wings, вернувшегося в Уфу из-за возгорания двигателя, проходят регистрацию на рейс, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта "Уфа" в среду.

Они отправятся в Сочи на резервном самолете, который прибудет из "Домодедово" (Москва), сказал сотрудник пресс-службы.

На онлайн-табло аэропорта сообщается, что отправление рейса назначено на 10:55 по местному времени (8:55 мск). Рейс будет выполнен на самолете Т-214.