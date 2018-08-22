Спикер Госдумы Володин предложил лишить депутатов пенсионных преференций

22.08.18 08:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

22 августа. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимость менять пенсионную систему давно назрела, и самое простое, что можно сделать - лишить пенсионных преференций депутатов, а принимать решения о судьбе россиян непросто.

"Это (изменения в пенсионной системе - ИФ) давно назрело", - сказал В.Володин по итогам общественных парламентских слушаний по пенсионной реформе в Госдуме во вторник.

Он добавил, что лишение пенсионных преференций депутатов - "это самое простое решение", но гораздо сложнее и ответственнее принимать решение по судьбе миллионов россиян.

По мнению спикера, есть тенденция, которая свидетельствует, что в ходе дискуссии по пенсионной реформе звучит "все меньше мнений, чтобы не принимать это решение", то есть соответствующий проект закона.

Кроме того, политик сослался на позицию экспертов - ни один эксперт не высказал предложение отложить данный вопрос, либо вообще его не рассматривать. Как подчеркнул В.Володин, все говорят лишь об одном, что рассматривать вопрос о пенсионной реформе необходимо; если же отложить его решение, то "может случиться непоправимое".

Председатель Госдумы сообщил, что рабочую группу по совершенствованию пенсионного законодательства в рамках работы над проектом закона возглавит вице-спикер Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Именно эта группа будет рассматривать предложения депутатов, связанные с подготовкой поправок в законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства ко второму чтению. В первом чтении он был принят Госдумой 19 июля.

О.Тимофеева в свою очередь сообщила, что первое заседание рабочей группы предполагается провести уже в ближайшие дни - в период с 30 августа по 2 сентября.

9 сентября заканчиваются летние каникулы депутатов.