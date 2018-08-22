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22.08.18 08:48

Вводимые санкции являются полномасштабной экономической агрессией США

© РИА Новости. Максим Блинов
22 августа. Interfax-Russia.ru - Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал бредом, полномасштабной экономической агрессией, чудовищной с точки зрения базовых принципов права, вводимые США санкции против России в связи с делом Скрипалей.

"Как известно, санкции уже давно стали своего рода формой самооправдания для США и Запада в целом: кто первый обвинил, тот и прав. Не случайно сама форма, в которой реализуются эти санкции, просто чудовищна с точки зрения базовых принципов права", - пишет К.Косачев на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, "весь этот бред, вкупе с делом Скрипалей, в котором обвиняемому предлагают самому доказывать свою невиновность без доступа к уликам и материалам дела, на полном серьезе становится предлогом для полномасштабной экономической агрессии против ядерной державы".

"Самое безумное в этом механизме то, что именно Россия - вопреки любой судебной практике и принципу презумпции невиновности - должна в течение ближайших трёх месяцев доказывать неприменение химического и биологического оружия, допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей на соответствующие объекты и т.п. То есть, мол, мы не только не представим доказательств в обоснование откровенно агрессивного акта, но еще и потребуем таких доказательств от их жертвы!" - пишет К.Косачев.

Он считает, что, возможно, вводя санкции, "США хотят банально действовать на упреждение и спасти репутацию не только Лондона, но и всего Запада, которые так и не смогли доказать вину России (в деле Скрипалей - ИФ)".

Сенатор также прокомментировал и введенные США во вторник санкции против двух физических лиц, трех компаний и шести судов за якобы нарушение санкций против КНДР и деятельность России в киберпространстве. Он считает, что санкции могут быть связаны с грядущими выборами в американский конгресс.

Как сообщалось, первый этап санкций США, которые могут быть введены в среду, предусматривает прекращение поставок вооружений и финансирования закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запреты на экспорт товаров и технологий, "чувствительных с точки зрения национальной безопасности" США. Однако, по словам К.Косачева, "все это уже во многом свернуто (а там где выгодно самим США, в частности в - российско-американском сотрудничестве в космосе - товары могут вывести из списка)". Однако второй этап, который может наступить в ноябре, "идет уже намного дальше: начиная от блокирования любой помощи для России со стороны международных финансовых организаций - таких, как МВФ, и заканчивая понижением или приостановкой дипотношений и даже полным запретом на полеты в США самолетов российских госавиакомпаний", пишет К.Косачев.

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