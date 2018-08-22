Чиновники подготовят план СПГ-хаба на Камчатке, ТЭО будет готово к октябрю

22.08.18 09:21

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам проведенного 10 августа 2018 года в Петропавловске-Камчатском совещания поручил до 1 ноября внести в правительство проект комплексного плана реализации проекта строительства морского перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного природного газа на территории Камчатского края.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, комплексный план должен быть утвержден распоряжением правительства. Ответственным за подготовку документа определено Минвостокразвития совместно с Минтрансом, Минэнерго, Минфином совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Камчатского края. В поручении отмечается, что "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) до 1 октября должен подготовить технико-экономического обоснование проекта строительства комплекса.

К тому же сроку - до 1 ноября - Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину, правительству Камчатского края совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями надо проработать вопрос о газоснабжении Камчатского края с учётом реализации проекта строительства МПК и о результатах доложить в установленном порядке в правительство.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планирует построить терминал по перевалке и хранению СПГ на Камчатке с грузооборотом 20 млн тонн в год для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ со своих арктических проектов, расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан, на основной рынок потребления СПГ - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке оцениваются в 108 млрд руб. При этом частные инвестиции в проект терминала (строительство плавучих хранилищ и объектов береговой инфраструктуры) оцениваются в 69,5 млрд рублей. Бюджетные инвестиции (подходной канал и объекты безопасности мореплавания) составят 38,5 млрд рублей.