Власти Хабаровского края планируют сделать путешествия на Шантарские острова доступнее

22.08.18 09:32

© РИА Новости. Валерий Мельников

22 августа. Interfax-Russia.ru - Путешествия на Шантарские острова могут снизиться в цене, этому способствует развитие инфраструктуры вблизи природного заповедника, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр культуры Александр Федосов.

"Я думаю, что до 70-60 тысяч рублей мы сможем опустить ценник в перспективе. При том, что сейчас путешествие на архипелаг стоит больше ста тысяч и, конечно, доступно не всем желающим", - сказал А. Федосов в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске в среду.

По его словам, сейчас вокруг островов активно развивается инфраструктура, в частности, идет строительство взлетно-посадочной полосы в районе имени Полины Осипенко, уже построена турбаза в бухте Ангачан, которая находится в нескольких километрах от заповедного архипелага.

"И уже необязательно ехать на сами острова, можно будет остановиться на базе и точно также наблюдать за морскими китами, касатками. Развитие подобной инфраструктуры значительно удешевит цену путешествия", - отметил министр культуры.

Он уточнил, что в планах краевого правительства также сделать острова одной из основных точек развития круизного туризма в крае.

"Когда люди во время круиза смогут на корабле пройти мимо заповедного места по морю и полюбоваться этой красотой", - сказал А. Федосов.

Он отметил, что строительство кораблей класса "река-море" для развития круизного туризма на Амуре уже обсуждается с инвестором из Перми.

Примерная стоимость одного корабля составляет миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что два проекта, связанных с развитием круизного и яхтенного туризма в Хабаровском крае стоимостью 2,5 млрд рублей вошли в проект федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2019-2025". Проекты, которые предложил регион, предусматривают продолжение строительства причальных стенок, углубления яхт-лагуны в Хабаровске, а также развитие туристско-рекреационного кластера "Комсомольский".

Шантарские острова - принадлежащий России архипелаг в Охотском море. Включает 15 островов: Большой Шантар, Феклистова, Малый Шантар, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный и Камни Диомида. Общая площадь архипелага около 2,5 тыс. км. С целью сохранения уникальных природных комплексов на Шантарских островах 30 декабря 2013 года учрежден Национальный парк "Шантарские острова".