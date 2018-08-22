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22.08.18 09:32
Власти Хабаровского края планируют сделать путешествия на Шантарские острова доступнее
"Я думаю, что до 70-60 тысяч рублей мы сможем опустить ценник в перспективе. При том, что сейчас путешествие на архипелаг стоит больше ста тысяч и, конечно, доступно не всем желающим", - сказал А. Федосов в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске в среду.
По его словам, сейчас вокруг островов активно развивается инфраструктура, в частности, идет строительство взлетно-посадочной полосы в районе имени Полины Осипенко, уже построена турбаза в бухте Ангачан, которая находится в нескольких километрах от заповедного архипелага.
"И уже необязательно ехать на сами острова, можно будет остановиться на базе и точно также наблюдать за морскими китами, касатками. Развитие подобной инфраструктуры значительно удешевит цену путешествия", - отметил министр культуры.
Он уточнил, что в планах краевого правительства также сделать острова одной из основных точек развития круизного туризма в крае.
"Когда люди во время круиза смогут на корабле пройти мимо заповедного места по морю и полюбоваться этой красотой", - сказал А. Федосов.
Он отметил, что строительство кораблей класса "река-море" для развития круизного туризма на Амуре уже обсуждается с инвестором из Перми.
Примерная стоимость одного корабля составляет миллиард рублей.
Ранее сообщалось, что два проекта, связанных с развитием круизного и яхтенного туризма в Хабаровском крае стоимостью 2,5 млрд рублей вошли в проект федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2019-2025". Проекты, которые предложил регион, предусматривают продолжение строительства причальных стенок, углубления яхт-лагуны в Хабаровске, а также развитие туристско-рекреационного кластера "Комсомольский".
Шантарские острова - принадлежащий России архипелаг в Охотском море. Включает 15 островов: Большой Шантар, Феклистова, Малый Шантар, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный и Камни Диомида. Общая площадь архипелага около 2,5 тыс. км. С целью сохранения уникальных природных комплексов на Шантарских островах 30 декабря 2013 года учрежден Национальный парк "Шантарские острова".
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