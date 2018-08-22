Ученые пересчитали китообразных и ластоногих на Камчатке и Командорах

22.08.18 09:43

© РИА Новости. Вера Костамо

22 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Кроноцкого заповедника провели сплошные учеты морских млекопитающих в Авачинском и Кроноцком заливах на Камчатке, сообщает в среду пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

"Самыми многочисленными оказались горбатые киты и каланы - и те, и другие занесены в Красную книгу России", - говорится в сообщении.

При подсчете обитателей морской стихии ученые применили экосистемный подход. Они отмечали всех встреченных китов, дельфинов, тюленей и каланов, начиная от порта в Петропавловске-Камчатском, заканчивая мысом Козлова в акватории Кроноцкого заповедника. Путь составил порядка 630 километров.

"Морские млекопитающие не знают о границах заповедника. Трехмильная охраняемая морская акватория для китов и тюленей - только маленький кусочек, поэтому информация о численности на этом отрезке не дает полной картины об их биологии и экологии, Именно поэтому мы наблюдали за животными, которые кормятся и в Авачинском заливе, и в граничащем с ним Кроноцком заливе. Но, конечно, заповедник играет ключевую роль в сохранении видового разнообразия морских обитателей, на его территории они не испытывают влияния человека на окружающую среду", - цитирует пресс-служба научного сотрудника заповедника, морского биолога Ивана Усатова.

Во время трехдневных исследований были встречены 93 представителя 10 видов морских млекопитающих. Среди китообразных по численности доминировали горбатые киты, биологи насчитали 33 особи. Также ученые пересчитали серых китов, малых полосатиков, косаток, обыкновенных и белокрылых свиней.

Морских животных пересчитали и на Командорских островах. Учеты северного морского котика там провели с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Работы проходили на острове Беринга (мыс Монати, Северное и Северо-Западного лежбища) и на острове Медном (Урилье лежбище и Бобровые камни)", - сообщает в среду пресс-служба заповедника "Командорский".

"Уже три последних года научные сотрудники заповедники для учета щенков северного морского котика используют в своей работе беспилотные летательные аппараты. Дистанционный метод наблюдения с дрона заменил другой, так называемый "прогонный", когда с лежбища прогоняли взрослых зверей, после чего подсчитывали черненьких новорожденных щенков. Такой способ учета имел разрушительные последствия для лежбища - животные находились в состоянии стресса и получали травмы во время бегства", - говорится в сообщении.

Всего в ходе учетов, завершившихся в начале августа, научные сотрудники заповедника получили 1,5 тыс. фотоснимков, которые еще предстоит обработать.

"Но уже сейчас можно сказать, что обстановка на лежбищах остается стабильной, в отличие от лежбищ на островах возле Аляски. Здесь на островах Прибылова в последние годы наблюдается снижение популяции", - подчеркивает пресс-служба.

Численность котиков на лежбищах Командорских островов оценивается в 265 тысяч особей, что составляет 1/5 мировой популяции северного морского котика.