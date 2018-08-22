Энергетики восстановили подачу электричества 20 тысячам жителей Карелии

22.08.18 09:43

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Подачу электроэнергии восстановили в 71 населенном пункте Пудожского района Карелии после аварийных отключений из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

"В 06.40 мск среды электроснабжение в Пудожском районе было восстановлено", - отметил собеседник агентства.

По данным "Карелэнерго", для восстановления электроснабжения были задействованы 25 оперативно-выездных бригад, более 100 сотрудников электросетевой компании и 29 единиц спецтехники. В Пудожский район были стянуты дополнительные силы, восстановительные работы велись вечером вторника и ночью. На помощь также прибыли энергетики филиала "Вологдаэнерго"

Как отмечает пресс-служба компании, осмотры линий и работа по заявкам потребителей продолжаются и в среду.

Как сообщалось, 21 августа мощный циклон прошел по территории Карелии, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также Петербурга. В Карелии без света остались около 20 тысяч человек в 71 населенном пункте Пудожского района и в одном - Медвежьегорского района.