Температура воздуха в самую холодную ночь июля и августа опускалась ниже +11 градусов

22.08.18 09:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 августа. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в столице в ночь на среду опускалась до 10,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала августа и за весь июль", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самые прохладные летние ночи 2018 года были зафиксированы 1 и 7 июня, когда температура воздуха в Москве опускалась до 5,6 градуса.

По прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе ожидаются до 18-20 градусов, переменная облачность, ветер с порывами до 12-17 м/с.