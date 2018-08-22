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22.08.18 09:47
Квадрокоптер будет использован для поиска девочки, пропавшей полмесяца назад в тундре на Ямале
Поиск ведется на заболоченной территории, спасатели не могут обследовать всевозможные места, поэтому будет использован квадракоптер.
Как сообщалось, 8 августа в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, 15-летняя девочка отправилась в гости к своему брату, чей чум располагается северо-западнее от их стойбища на расстоянии около 6-7 км.
Но до места она так и не добралась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали самостоятельные поиски. Из-за отсутствия связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В сообщении пресс-службы регионального СКР говорится, что родители девочки признаны потерпевшими по данному делу.
Следствие также выясняет, почему у коренных жителей тундры нет спутниковой связи.
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