Квадрокоптер будет использован для поиска девочки, пропавшей полмесяца назад в тундре на Ямале

22.08.18 09:47

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы и спасатели вторую неделю продолжают поиск 15-летней девочки, ушедшей из стойбища в тундре в гости к брату, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Поиск ведется на заболоченной территории, спасатели не могут обследовать всевозможные места, поэтому будет использован квадракоптер.

Как сообщалось, 8 августа в Гыданской тундре из стойбища, расположенного в 100 км от села Гыда Тазовского района, 15-летняя девочка отправилась в гости к своему брату, чей чум располагается северо-западнее от их стойбища на расстоянии около 6-7 км.

Но до места она так и не добралась. Родители, узнав на следующий день, что девочка пропала, организовали самостоятельные поиски. Из-за отсутствия связи они смогли сообщить о случившемся в полицию и МЧС только 11 августа.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В сообщении пресс-службы регионального СКР говорится, что родители девочки признаны потерпевшими по данному делу.

Следствие также выясняет, почему у коренных жителей тундры нет спутниковой связи.