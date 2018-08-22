Бюджет-2019 Ставропольского края будет профицитным - губернатор

22.08.18 10:08

© РИА Новости. Валерий Мельников

22 августа. Interfax-Russia.ru - Бюджет Ставропольского края на будущий год будет профицитным, заявил глава региона Владимир Владимиров во вторник в ходе "прямой линии" с жителями края.

"Бюджет на 2019 год сохранит свою социальную направленность. Порядка 80% расходов будут направлены на развитие социальной сферы. Отмечу, что бюджет региона на будущий год будет профицитным", - сказал В.Владимиров.

Он уточнил, что в бюджете будущего года будут значительно расширены расходы на поддержку предпринимательского сообщества, на покупку земли для нуждающихся в ней семей. На эти цели будет направлено по 500 млн рублей.

Помимо этого, будет продолжена работа по замене окон и кровель в школах края. В частности, на замену окон в будущем году направят свыше 200 млн рублей.

Согласно последним изменениям, доходы бюджета Ставрополья на 2018 год были утверждены в размере 100,5 млрд рублей, расходы - 102 млрд рублей, дефицит - 1,5% от расходов.