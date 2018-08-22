Суд в Ростове вернул в прокуратуру дело ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

22.08.18 10:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 августа. Interfax-Russia.ru - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение вернуть в прокуратуру дело шестерых жителей Крыма, которые обвиняются в экстремизме, так как считает, что дело одного из фигурантов может быть переквалифицировано по более тяжкой статье, сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Аленка Катькало.

"Указанные в обвинительном заключении обстоятельства деятельности Инвера Бекирова в своей совокупности свидетельствуют об организаторской роли в деятельности структурного подразделения организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ - ИФ)", - сказала она.

Таким образом, по мнению суда, действия одного из шести обвиняемых И.Бекирова могут подпадать под ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) в то время, как он обвиняется по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

"Суд вернул дело прокурору в полном объеме, поскольку его рассмотрение в отношении одного И.Бекирова невозможно из-за взаимосвязанности обвинения, предъявленного ему и другим подсудимым", - уточнила А.Катькало.

Ранее сообщалось, что дело было передано в суд прокуратурой Республики Крым.

Пятеро фигурантов дела обвинялись в участии в запрещенной организации, признанной террористической в России, еще один - в организации ячейки. Кроме того, им дополнительно вменяется "покушение на насильственный захват власти".

Предполагаемых организаторов и членов ячеек "Хизб ут-Тахрир" арестовывали на Крымском полуострове в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе в 2015-2016 годах.

Четверо из них уже получили реальные сроки заключения. Так, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил организатора севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к семи годам заключения, трое его подельников за участие в этой организации получили по пять лет лишения свободы.

Верховный суд РФ в декабре 2016 года отменил приговор Р.Зейтуллаеву. В апреле 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд повторно признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.