Нарушение земельного законодательства на 40 млн руб. выявлено в I полугодии в Москве

22.08.18 10:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Административные нарушения земельного законодательства на сумму 40,1 млн рублей выявлены в Москве по итогам шести месяцев 2018 года, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Там уточнили, что это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,7 млн рублей.)

В Росреестре отмечают, что из общего числа выявленных в 2018 году нарушений взыскано административных штрафов на 18,6 млн рублей, в 2017 году этот показатель составил 17,7 млн рублей.

За два квартала 2018 года в Федеральную службу судебных приставов направлены данные для принудительного взыскания 10, 924 млн рублей, что сопоставимо с 2017 годом (10,929 млн рублей).

По решениям мировых судов начисленные взыскания за неисполнение предписаний государственных инспекторов с января по июль 2018 года составили 5,4 млн рублей.