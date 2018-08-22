Число погибших в крупном ДТП в Дагестане возросло до восьми

22.08.18 10:56

© РИА Новости. Андрей Стенин

22 августа. Interfax-Russia.ru - Один из пострадавших в результате автоаварии, произошедшей накануне в Дагестане, скончался в больнице, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева в среду.

"Женщина 1933 года рождения, получившая тяжелые травмы в крупном ДТП в Дербентском районе Дагестана, скончалась в больнице. Еще три человека остаются под присмотром врачей. Таким образом, жертвами ДТП стали восемь человек, в том числе трое детей", - сказал З.Муртазалиева.

По ее словам, в больницу Дагестанских Огней санитарной авиацией прибыли нейрохирург, травматолог и реаниматолог.

"Они будут решать, оставить раненых в Дагестанских Огнях или транспортировать в Махачкалу", - добавила З.Муртазалиева.

Как сообщалось, во вторник близ села Геджух в Дербентском районе Дагестана столкнулись три автомобиля, один из которых загорелся. На месте трагедии погибли семь человек, еще четверо были доставлены в больницу.