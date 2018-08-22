Сторожевик "Сметливый" возвращается из Средиземного моря в Севастополь

22.08.18 10:39

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

22 августа. Interfax-Russia.ru - Сторожевой корабль "Сметливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море и взял курс на Севастополь, сообщает в среду штаб Черноморского флота (ЧФ).

"В настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Прибытие корабля в Севастополь планируется в конце недели", - сказано в пресс-релизе.

"Сметливый" выполнял задачи в составе эскадры ВМФ в Средиземном море с апреля 2018 года.

"В период нахождения в дальней морской зоне экипаж корабля провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи", - говорится в сообщении.

За время нахождения в Севастополе на корабле будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию корабельных систем и механизмов, а матросы, мичманы и офицеры получат возможность отдыха, информирует штаб ЧФ.