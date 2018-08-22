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22.08.18 10:52

Томская область не имела причин вводить режим ЧС при обработке лесов от шелкопряда в 2017 году

© РИА Новости. Александр Кондратюк
22 августа. Interfax-Russia.ru - Томское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции областным департаментом лесного хозяйства и его подрядчиками - ООО "Региональная транспортная компания" (РТК) и ООО "Авиакомпания "Феникс", сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Департамент, используя ввод режима функционирования "чрезвычайная ситуация" в отсутствие объективных обстоятельств, необходимых для его введения (объемы работ известны заблаговременно и при заключении госконтрактов не возросли), предоставил ООО "РТК" преимущество в виде заключения с ним госконтрактов, исключив тем самым возможность выполнения работ иными лицами", - говорится в сообщении ФАС.

Дело было возбуждено по результатам проверки Томской транспортной прокуратурой исполнения контрактов на авиационную обработку лесов от сибирского шелкопряда, нашествие которого на Томскую область было в 2017 году.

Антимонопольная служба считает, что в конце 2016 года департаменту было известно количество очагов сибирского шелкопряда на территории региона, а также имелось представление о том, какую площадь надо обработать при помощи авиации.

Режим ЧС позволяет, в том числе, привлекать организации для необходимых работ без проведения конкурентных торгов. В апреле 2017 года департамент определил, что работы могут выполнять "Авиакомпания "Феникс" и РТК. В апреле, мае и августе РТК и департамент заключили контракты на выполнение авиационных работ на общую сумму 258 млн рублей в рамках закупок у единственного поставщика. Затем РТК привлекло "Авиакомпанию "Феникс" в качестве субподрядчика, заплатив ей 229 млн рублей.

"Оценивая описанные факты, антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях департамента, РТК и "Авиакомпании "Феникс" признаков заключения запрещенного антиконкурентного соглашения, которым в силу закона "О защите конкуренции" может быть признано и устное соглашение, доказанное совокупностью доказательств", - резюмирует пресс-служба.

В ближайшие дни Томское УФАС России определит время и место рассмотрения дела.

Как сообщалось, в 2017 году в Сибири шелкопрядом было поражено не менее 1,3 млн га лесов. Причинами резкого увеличения популяции вредителя стали теплые зима, весна, лето и начало осени. Режим ЧС был введен в Черемховском и Заларинском районах Иркутской области, чтобы привлечь авиацию к ликвидации очагов шелкопряда в кедрачах. Затем режим ЧС был введен еще в 10 из 16 районов Томской области (снят в октябре). Томская область в прошлом году получила 357,5 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с вредителем. Еще 100 млн рублей - софинансирование региона.

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