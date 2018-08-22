Тульский кремль стал областной собственностью

22.08.18 11:12

© РИА Новости. Юрий Сомов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Музейный комплекс "Тульский кремль" получил региональный статус, сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений Михаила Пантелеева.

"При содействии губернатора (Алексея Дюмина- ИФ) из федеральной собственности приняты объекты культурного наследия Ансамбля Тульского кремля и торговые ряды. Объекты закреплены за областным музейным объединением", - сказал М.Пантелеев.

Министр отметил, что также оформлены в региональную собственность нежилые здания и постройки, расположенные на улице Металлистов.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1066,5 м, общая площадь кремля - 6 га.

Основной этап реконструкции кремля в Туле был завершен осенью 2015 года. В рамках реставрационных работ восстановлены стены и башни кремля, заново отстроена колокольня Успенского собора. Помимо строительства музейного комплекса в кремле восстановлены торговые ряды.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

В настоящее время на улице Металлистов, которая примыкает к кремлю, ведутся инженерные и реставрационные работы в рамках проекта "Тульская набережная". Здесь будет создана туристическая инфраструктура: кафе и рестораны, музеи и галереи.