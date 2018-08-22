ВТБ выдаст Белгороду в кредит 380 млн руб. для покрытия дефицита бюджета

22.08.18 11:16

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Банк ВТБ предоставит кредит в размере 380 млн рублей на покрытие дефицита бюджета городского округа "Город Белгород" и погашение долговых обязательств, сообщается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Денежные ресурсы должны быть предоставлены в 2018 году с последующим сроком использования до 24 месяцев.

Из протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе следует, что аукцион признан несостоявшимся и контракт заключается с ВТБ по начальной цене 57 млн рублей.

Бюджет Белгорода на 2018 год утвержден с доходами 9,5 млрд рублей, расходами - 9,9 млрд рублей, дефицитом - 442,7 млн рублей, или 4,5% от расходов.