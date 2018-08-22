Власти разрешили отдать 11 участков на западе Москвы под транспортную инфраструктуру

22.08.18 11:19

© РИА Новости. Евгений Самарин

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась с предоставлением 11 участков под транспортную инфраструктуру на западе города, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Одиннадцать участков ориентировочной площадью 8,27 га будут переданы в аренду под строительство технологической части ТПУ "Озерная" и новой станции метрополитена участка Калининско-Солнцевской линии", - приводятся в сообщении слова председателя комитета, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.

В материалах добавляется, что участки планируют передать инвестору - ГУП "Московский метрополитен" - по договору аренды сроком на шесть лет.

Ранее сообщалось, что "Озерная" станет одним из трех транспортно-пересадочных узлов на участке между станциями "Рассказовка" и "Раменки".