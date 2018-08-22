Вашингтон не желает договариваться и стремится всем диктовать свою волю

22.08.18 11:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Санкции - единственный инструмент внешней политики США и средство обеспечения национальных интересов, Вашингтон не готов договариваться на компромиссной основе, пытается всем диктовать свою волю, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Посмотрите, что происходит в США. Такое впечатление, что у американцев санкции по любому поводу - единственный инструмент внешней политики. США не готовы с кем бы то ни было договариваться на компромиссной основе, всем пытаются диктовать свою волю - и в мировой торговле, и в сфере безопасности, и по региональным конфликтам. Средством "принуждения" других стран к следованию американской линии зачастую становятся санкции, не обязательно прямые, возможно опосредованные", - сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь".

Говоря об американских санкциях в отношении Ирана, С.Рябков отметил, что это один из ярких примеров подобного давления, когда Вашингтон вынуждает своих партнеров отказываться от сотрудничества с Тегераном.

"Это же шантаж и запугивание, в том числе и собственных союзников. Смысл сигнала, который направляется из Вашингтона, понятен: либо вы будете продолжать то, что считаете правильным по Ирану, но тогда мы вас накажем нашими санкциями, либо вы будете иметь все преимущества свободной работы на суперъёмком и суперперспективном американском рынке, но при условии, что вы уйдете из Ирана", - заявил замминистра.

С.Рябков подчеркнул: "То есть достигается двойная цель: попытка экономического удушения страны, которая в силу каких-то причин не устраивает США, и одновременно консолидация вокруг США тех, кто готов следовать американскому курсу. Санкции как единственное средство обеспечения национальных интересов".

Полностью интервью С.Рябкова будет опубликовано в пятницу на сайте журнала "Международная жизнь".