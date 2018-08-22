Автомобиль сбил четырех человек на трамвайной остановке в Самаре

22.08.18 11:49

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

22 августа. Interfax-Russia.ru - Четыре пешехода, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Самаре, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени в среду на пересечении улиц Ставропольской и 22-го Партсъезда.

По предварительным данным, женщина-водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением, автомобиль вылетел на трамвайную остановку, расположенную между полос движения, и сбил четырех человек: двух женщин, мужчину и 5-летнюю девочку.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.