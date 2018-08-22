Тело пропавшей три дня назад девочки найдено в Приамурье

22.08.18 11:54

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Тело пятилетней девочки, которая пропала в понедельник в Амурской области, найдено в среду во дворе ее дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Тело девочки было обнаружено под металлическими фрагментами в дальнем краю двора дома, где в последний раз видели ребенка. Следственный отдел по городу Свободный СУ СК России по Амурской области в рамках возбужденного уголовного дела продолжает устанавливать обстоятельства гибели ребенка", - говорится в сообщении.

Девочка пропала 20 августа около 16 часов, отпросившись погулять возле дома. Семья ребенка проживает в частном доме на окраине города, рядом с которым протекает река, которую обследовали в первую очередь.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).