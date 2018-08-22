Обвиняемая по делу "Зимней вишни" Суденнок отрицает свою причастность к управлению ТРЦ

22.08.18 12:16

© РИА Новости. Константин Родиков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Обвиняемая по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которую следствие называло управляющей, утверждает в суде, что никогда не работала в этой должности.

"Я никогда не была управляющей, как это распространили в СМИ. Следователи передо мной извинились за то, что так меня изначально представляли", - сказала Н.Суденнок в среду на судебном заседании о продлении ей меры пресечения.

Она уточнила, что, согласно трудовому договору, была арендатором помещений, а не подчиненной гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой.

Н.Судденок также сообщила, что у нее развивается болезнь Паркинсона, ей назначили обследование.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.