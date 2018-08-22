|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.08.18 12:16
Обвиняемая по делу "Зимней вишни" Суденнок отрицает свою причастность к управлению ТРЦ
"Я никогда не была управляющей, как это распространили в СМИ. Следователи передо мной извинились за то, что так меня изначально представляли", - сказала Н.Суденнок в среду на судебном заседании о продлении ей меры пресечения.
Она уточнила, что, согласно трудовому договору, была арендатором помещений, а не подчиненной гендиректора компании-собственника ТРЦ Юлии Богдановой.
Н.Судденок также сообщила, что у нее развивается болезнь Паркинсона, ей назначили обследование.
Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых.
В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).
По делу назначено 334 экспертизы, в том числе, генетические, молекулярные, строительные, бухгалтерские. Срок предварительного следствия продлен до 25 декабря.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket