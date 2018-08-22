Петербуржцы подали заявку на референдум по повышению пенсионного возраста

22.08.18 12:45

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по проведению референдума о повышении пенсионного возраста в РФ, сообщил пресс-секретарь комиссии Григорий Марголин-Каганский "Интерфаксу" в среду.

"Документы поступили в комиссию, на проверку данных есть 15 дней. Инициаторами выступают жители Калининского района и генеральный директор АО "Компонент" Владимир Кушпиль", - уточнил он.

Вечером в среду в Петербурге также соберутся сторонники КПРФ, пытающиеся инициировать проведение референдума. По словам Г.Марголина-Каганского, при сходных формулировках может быть зарегистрирована только одна из инициативных групп.

"Такие группы должны быть зарегистрированы как минимум в 43 субъектах РФ. Потом они съезжаются вместе, подают ходатайство в Центральную избирательную комиссию, и начинается следующий этап - сбор подписей", - добавил он.