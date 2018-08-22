Артиллеристы ЮВО выполнили более 400 огневых задач с использованием ОТК "Искандер-М"

22.08.18 13:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетных соединений Южного военного округа выполнили учебно-боевые пуски электронным способом в ходе масштабной тренировки, в которой приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"По сигналу учебной тревоги боевые расчеты шести ракетных комплексов прибыли в назначенные районы на территории двух общевойсковых полигонов ЮВО, расположенных на Ставрополье и Кубани, где заняли стартовые позиции. Получив координаты условных целей от командных пунктов общевойсковых объединений, ракетчики нанесли удар по колоннам боевой техники и массовым скоплениям живой силы условного противника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе единого дня огня артиллеристы ЮВО выполнили более 400 огневых задач, в том числе около 150 с боевой стрельбой. В мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 3 тыс. единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

"Участники Единого дня огня задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, всего более 20 самолетов и вертолетов", - добавил собеседник агентства.