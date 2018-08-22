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Иск о взыскании с владельца ТЦ "Зимняя вишня" 102 млн руб. долга по займу суд рассмотрит 24 сентября

фото Интерфакса
22 августа. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Томской области назначил на 24 сентября рассмотрение заявления индивидуального предпринимателя Николая Бабкина о взыскании 101,5 млн рублей с основного собственника ТРЦ "Зимняя вишня" - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денису Штенгелову).

Представитель истца Ирина Колмакова в ходе предварительного судебного заседания в среду пояснила, что сумма исковых требований - это задолженность по договору займа, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Договор был заключен в сентябре 2016 года, тогда же на счет ККК перечислена основная сумма займа.

И.Колмакова в ходе заседания возражала против вступления в дело в качестве третьего лица индивидуального предпринимателя Натальи Писецкой. Как сообщалось, это один из арендаторов "Зимней вишни". Арбитражный суд Кемеровской области рассматривает иск Н.Писецкой к ККК, кемеровской мэрии и инспекции стройнадзора, в котором Н.Писецкая требует признать вторую очередь реконструированного здания ТЦ "Зимняя вишня" самовольной постройкой с момента ввода в эксплуатацию. Пожар, который случился в ТЦ в конце марта 2018 года и унес жизни 60 человек, начался именно в здании второй очереди.

"Мы категорически возражаем против его (ходатайства о вступлении в дело Н.Писецкой - ИФ) удовлетворения, потому что заявленные основания не относятся к нашим требованиям и заявленному иску. У них (Н.Писецкой - ИФ) в качестве оснований указаны некие строительные, подрядные, монтажные работы, которые истец (Н.Бабкин - ИФ) мог оказывать ККК, но это не так", - сказала И.Колмакова.

"Ситуация с пожаром имеет лишь один аспект, который относится к нашему заявлению: то, что ответчик в связи с пожаром не имеет возможности погасить долг по договору займа, что и говорится в ответе на претензию, который мы получили", - подчеркнула она.

Судья Дмитрий Гребенников в ходе заседания отметил, что из документов и пояснений истца следует, что у ККК "есть перспектива банкротства". Вместе с тем к настоящему времени заявлений о банкротстве ККК в суды не поступало - только иски о взыскании средств и расторжении договоров аренды.

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