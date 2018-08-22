Петербургские парки открылись после урагана

22.08.18 13:33

Фото комитета Санкт-Петербурга по благоустройству

22 августа. Interfax-Russia.ru - Сады и парки Санкт-Петербурга вернулись к работе в обычном режиме после отмены штормового предупреждения МЧС, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству в среду.

"Всего порывистый ветер лишил городские сады и парки 194 деревьев. В работах по ликвидации последствий штормового ветра принимали участие более 300 садовников в разных районах города, задействовано около 50 единиц техники. Специалисты начали работу по ликвидации последствий ветровала в 7.00, большинство упавших деревьев раскряжевано, завершается вывоз порубочных остатков", - отметили в пресс-службе.

Больше всего ветровалов обнаружено в Приморском районе, а также на прибрежных территориях Курортного и Петродворцового районов. В результате падения деревьев в садах и парках повреждений не зафиксировано.

"Садовники обрабатывают специальным средством раны на деревьях, которым ветер оборвал ветви", - добавили в пресс-службе.