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22.08.18 13:48
Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате
"Для меня, например, уход транспорта со Старого Арбата является все еще открытым вопросом. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть. К тому же Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны", - заявил в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" С.Кузнецов.
По его мнению, здесь возможна организация нормального, корректного автомобильного движения, со светофорами и на невысокой скорости.
"Это скорее, оживляет, чем отнимает что-то у улицы. Кроме того, это дисциплинирует людей", - добавил С.Кузнецов.
Проект превращения Арбата в пешеходную зону был разработан и реализован в 1974-1986 годах коллективом архитекторов НИиПИ генплана Москвы и Моспроекта-2 (архитекторы М. В. Посохин, А. Э. Гутнов, З. В. Харитонова, Т. В. Малявкина, О. А. Баевский, и др.).
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