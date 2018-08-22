Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате

22.08.18 13:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 августа. Interfax-Russia.ru - На Старый Арбат можно было бы вернуть автомобильное движение, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Для меня, например, уход транспорта со Старого Арбата является все еще открытым вопросом. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть. К тому же Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны", - заявил в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" С.Кузнецов.

По его мнению, здесь возможна организация нормального, корректного автомобильного движения, со светофорами и на невысокой скорости.

"Это скорее, оживляет, чем отнимает что-то у улицы. Кроме того, это дисциплинирует людей", - добавил С.Кузнецов.

Проект превращения Арбата в пешеходную зону был разработан и реализован в 1974-1986 годах коллективом архитекторов НИиПИ генплана Москвы и Моспроекта-2 (архитекторы М. В. Посохин, А. Э. Гутнов, З. В. Харитонова, Т. В. Малявкина, О. А. Баевский, и др.).