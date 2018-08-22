Более 26 тыс. человек в Астраханской области остались без водоснабжения из-за прорыва трубы

22.08.18 13:54

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 августа. Interfax-Russia.ru - Частичное отключение холодного водоснабжения в Ахтубинском районе Астраханской области произошло из-за прорыва трубы диаметром 800 мм на насосной станции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация об аварии поступила около 13:00 (12:00 мск - ИФ) по местному времени.

"Без холодного водоснабжения остались 14 населенных пунктов Ахтубинского района, где проживает более 26 тыс. человек, среди которых почти 5 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население обеспечено водой, техническое водоснабжение не отключено, в домах имеются колодцы с водой.