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22.08.18 15:37
Девять млрд рублей полковника Захарченко обращены в доход государства
"В настоящее время исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Д.Захарченко Александр Горбатенко.
Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Д.Захарченко и иных лиц, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток.
Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.
По решению Никулинского суда, изъятые недвижимость и машины должны быть переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в столичное управление Федерального казначейства для "их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации".
Золотой слиток, согласно решению суда, "подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России".
Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.
В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на него, в передаче которых на рассмотрение Президиума Мосгорсуда им, однако, было отказано.
В среду, 22 августа, Никулинский суд должен рассмотреть ходатайство защиты Д.Захарченко о пересмотре иска Генпрокуратуры в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
По словам адвоката А.Горбатенко, речь идет о том, что обращенные в пользу государства денежные средства в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Д.Захарченко, согласно решению руководства Следственного комитета РФ с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу полковника в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у них такого статуса.
Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Уголовное дело полковника находится на рассмотрении столичного Пресненского суда.
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