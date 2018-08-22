Программа "Школьное молоко" обеспечивает ежегодно 15%-ный рост спроса на молоко - эксперт

22.08.18 15:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 августа. Interfax-Russia.ru - Ежегодный рост спроса на молочную продукцию в рамках реализуемой в России национальной программы "Школьное молоко" составляет 15%, сообщила руководитель программы Ольга Панова на организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" пресс-конференции в Уфе в среду.

"В среднем получается, рост спроса (ежегодно в рамках данной программы - ИФ) составляет 15%, это при падающем потреблении молока в стране в целом. Если мы говорим об увеличении потребления молока по стране, то эти цифры могут быть и больше", - сказала она.

Она отметила, что лояльность потребителя к местному производителю "обеспечивает рост спроса его продукции сразу на 10%". "А когда люди понимают, что производитель еще несет и социальную нагрузку, участие в таких проектах как "Школьное молоко", тогда потребление продукции растет еще больше", - отметила О.Панова.

По данным руководителя проекта, оценочный объем государственного финансирования на поддержку программы составляет по России 15 млрд рублей в год.

"У регионов есть все полномочия, чтобы реализовывать свои региональные программы, в том числе программу "Школьное молоко". Точных расчетов по финансированию региональных программ нет, но, ориентировочно, по Башкирии для того, чтобы обеспечить молоком детей 1-4 классов, речь идет о порядка 600 млн рублей в год.", - уточнила она.

Программа "Школьное молоко" реализуется в России с 2005 года почти в 50 субъектов страны. По данным разработчиков проекта, его реализация позволит дополнительно реализовывать 0,5 млн тонн молока в год.