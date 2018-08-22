Один из подростков, обвиняемых в избиении до смерти инвалида в Свердловской области, арестован на два месяца

22.08.18 15:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Березовский городской суд Свердловской области в среду заключил под стражу одного из трех подростков, обвиняемых в избиении до смерти 20-летнего инвалида, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель суда.

"Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении одного из несовершеннолетних в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя суда, в настоящее время рассматривается ходатайство следствия о мере пресечения для еще одного подростка, решение по третьему фигуранту будет принято в четверг в 9:00 (7:00 мск).

Как сообщалось, подростки позвали 20-летнего инвалида за гаражи попить пиво. Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летня девушка снимала все на камеру телефона.

Тело погибшего было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива, недалеко от дома на улице Исакова в Березовском. Экспертиза установила, что смерть молодого человека наступила от черепно-мозговой травмы.

Четырем молодым людям 14-16 лет предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Один из обвиняемых уже был судим и, по версии следствия, именно он активнее всех избивал пострадавшего, его заключили под стражу. Трое остальных предполагаемых сообщников также задержаны.

По данным следствия, будет рассмотрен также вопрос о направлении 13-летней девушки, которая была с обвиняемыми, в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей на срок до трех лет.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.