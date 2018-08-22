Брелоки с триколором получили пассажиры крымского аэропорта в день флага России

22.08.18 16:15

Фото пресс-службы аэропорта

22 августа. Interfax-Russia.ru - Акция, приуроченная ко Дню государственного флага России, прошла в среду в аэропорту "Симферополь" - волонтеры "Российского союза молодежи" рассказали пассажирам историю становления российского стяга, а также раздали листовки и брелоки с триколором, сообщила пресс-служба авиаузла.

"День государственного флага отмечается в России с 1994 года, дата установлена на основании указа президента Российской Федерации. Использование бело-сине-красного триколора неразрывно связано и историей российского мореплавания. В 1806 году экспедиция, обследовавшая побережье Южного Сахалина подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный триколор - новое владение России", - говорится в пресс-релизе.