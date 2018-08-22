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22.08.18 16:39

Мосты Нижнеленинское-Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ будут достроены в 2019 году

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
22 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство мостов Нижнеленинское-Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ будет завершено в 2019 году, говорится в сообщении на сайте правительства России.

"Продолжается строительство связывающей инфраструктуры - мостовых переходов Нижнеленинское-Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ. Строительство обоих объектов должно быть завершено в следующем году", - говорится в сообщении.

Железнодорожный мост Нижнеленинское-Тунцзян строится в Еврейской автономной области уже несколько лет. Длина перехода 2,2 км, из которых 309 м приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на два пути с колеей российского и китайского стандартов. Как ожидается, он станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Ранее предполагалось, что мост будет сдан в 2018 году.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ началось в декабре 2016 года. С российской стороны затраты составят 13,6 млрд рублей, с китайской - 5,2 млрд рублей. Компания-концессионер строит мост за свой счет и возмещает затраты за счет эксплуатации сооружения. По предварительным расчетам, стоимость проезда для автотранспорта физлиц составит 2 тыс. рублей, юрлиц - 10 тыс. рублей. Срок окупаемости составит 16 лет. Проектная интенсивность - более 6 тыс. автомобилей сутки.

С российской стороны строителям предстоит проложить над Амуром 540 м мостового перехода и 278 м через протоку Каникурганскую. Протяженность автомобильных дорог различных категорий составит почти 28 км (включает три транспортные развязки). Китайская часть мостового перехода значительно меньше и составляет 5,9 км.

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