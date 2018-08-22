Майк Тайсон прилетит в Челябинск на бой Дениса Лебедева

22.08.18 16:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 августа. Interfax-Russia.ru - Легендарный американский боксер Майк Тайсон прилетит в Челябинск на турнир по профессиональному боксу, где в главном бое вечера на ринг выйдет Суперчемпион мира WBA 2017 и чемпион мира IBF 2017 россиянин Денис Лебедев, говорится в сообщении пресс-службы RCC Boxing Promotions.

Турнир пройдет 7 сентября на Арене "Трактор" под эгидой RCC Boxing Promotions.

"Железный "Майк" уже во второй раз прилетит в Челябинск - в феврале он посетил бой российского бойца Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса и заложил камень в фундамент будущего физкультурно-оздоровительного центра в Коркино", - говорится в сообщении.

"Отметим, что предстоящий бой Дениса Лебедева вызывает интерес не только у американской легенды, но и у российского боксера, абсолютного чемпиона мира Константина Цзю - на турнир они приедут вместе", - сообщает RCC Boxing Promotions.

Соперник Д.Лебедева пока не известен.

В со-главном бою встретятся непобежденный российский боксер, обладатель титулов WBC Silver и WBO youth Заур Абдулаев и американский боксер Генри Ланди. Бой будет титульным - россиянину спортсмену предстоит защита титула WBC Silver. Также на ринг выйдут челябинские боксеры Алексей Евченко и Евгений Павко.

М.Тайсон - чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring, член Международного зала боксерской славы, Всемирного зала боксерской славы зал WWE. М.Тайсон внесен в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Всего он провел 58 поединков, в которых одержал 50 побед, 44 из которых нокаутом. Последний раз выходил на ринг в 2005 году.