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Причиной неповиновения осужденных в колонии под Пермью стал конфликт между заключенными

© РИА Новости. Максим Блинов
22 августа. Interfax-Russia.ru - Групповое неповиновение осужденных в исправительной колонии N37 в Чайковском районе Пермского края было спровоцировано конфликтом между несколькими заключенными, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду.

Прокурорская проверка установила, что в ночь на 18 августа один из осужденных ударил другого, а затем спровоцировал конфликт между другими группами заключенных.

По прибытию сотрудников колонии мужчина вел себя агрессивно и отказался подчиняться им. В этом его поддержали еще четверо осужденных.

Во время задержания зачинщик демонстративно порезал себе предплечье, ему оказана медпомощь, говорится в сообщении.

Еще четверо осужденных привлечены к дисциплинарной ответственности и водворены в штрафной изолятор (ШИЗО).

"Находясь в ШИЗО, еще один из зачинщиков причинил себе поверхностные повреждения предплечья. Ему также своевременно оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику Главного управления ФСИН по региону внесено представление.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Как сообщалось со ссылкой на региональное СУ СКР, 17 августа группа осужденных пыталась устроить массовые беспорядки в ИК N37.

По предварительным данным, зачинщики из-за мести применили насилие к одному из осужденных, который оказал содействие администрации учреждения.

Между тем краевое управление ФСИН отрицает факт попытки организации беспорядков. По информации управления, заключенные пытались дискредитировать начальника учреждения, чтобы добиться смягчения режима содержания.

По данным региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), двое осужденных нанесли себе повреждения в знак несогласия с дисциплинарными взысканиями, которые предполагают водворение в штрафной изолятор.

Исправительная колония N37 находится в поселке Половинка Чусовского района Пермского края. С осени 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.

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