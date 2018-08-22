Red Wings доставила в Сочи пассажиров прерванного из-за возгорания двигателя рейса

22.08.18 17:10

© РИА Новости. Нина Зотина

22 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Red Wings сообщила об успешной доставке в Сочи пассажиров ночного рейса, прерванного из-за возгорания двигателя.

"Авиакомпания Red Wings успешно перевезла пассажиров рейса WZ-808, следовавшего по маршруту Уфа-Сочи. Рейс выполнен на резервном самолете Ту-204, который был отправлен в Уфу из аэропорта "Домодедово" после ночного инцидента, когда после взлета у воздушного судна в результате технической неисправности произошло возгорание внутрикапотного пространства левого двигателя, и самолет вернулся в аэропорт вылета", - говорится в сообщении компании.

Самолет со 145 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Сочи в 12:00 мск, уточнили в Red Wings

Как сообщалось, по факту инцидента создана комиссия Росавиации, которая выясняет причины произошедшего.