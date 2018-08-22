|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
22.08.18 17:14
Движение на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани приостановят с 23 августа в ночное время на час
Согласно сообщению Росавтодора, ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться с 03:00 до 04:00 мск с 23 по 28 августа, а также 30 августа.
Это необходимо для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на трассе А-290, отмечается в пресс-релизе. Проезд с полуострова на материк не ограничивается и будет осуществляться в штатном режиме.
Работы производятся в рамках второго этапа реализации проекта строительства 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту в Краснодарском крае. На первом этапе - в мае 2018 года - был запущен прямой ход дороги и транспортная развязка N1.
На втором этапе, ввод которого запланирован на декабрь 2018 года, завершается строительство четырёх транспортных развязок автоподхода и полное обустройство трассы, включая элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, которые будут интегрированы в АСУДД Крымского моста.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
Interfax-Russia.ru - Более 35% ДТП в России оформляется с помощью европротокола. С 1 июня вдвое увеличилась максимальная сумма выплаты по европротоколу практически для всех регионов страны.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket