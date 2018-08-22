Движение на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани приостановят с 23 августа в ночное время на час

22.08.18 17:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 августа. Interfax-Russia.ru - Росавтодор до конца августа на 1 час введет ограничение движения автомобильного транспорта на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Согласно сообщению Росавтодора, ограничения, предусматривающие перекрытие обеих полос в направлении Керчи, будут вводиться с 03:00 до 04:00 мск с 23 по 28 августа, а также 30 августа.

Это необходимо для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на трассе А-290, отмечается в пресс-релизе. Проезд с полуострова на материк не ограничивается и будет осуществляться в штатном режиме.

Работы производятся в рамках второго этапа реализации проекта строительства 40-километрового автодорожного подхода к Крымскому мосту в Краснодарском крае. На первом этапе - в мае 2018 года - был запущен прямой ход дороги и транспортная развязка N1.

На втором этапе, ввод которого запланирован на декабрь 2018 года, завершается строительство четырёх транспортных развязок автоподхода и полное обустройство трассы, включая элементы автоматизированной системы управления дорожным движением, которые будут интегрированы в АСУДД Крымского моста.