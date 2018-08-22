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22.08.18 17:40
Власти Архангельской области пообещали не допустить свалку в поселке Шиес
Е.Фоменко выступил с заявлением на заседании комитета областного собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу.
"Согласно федеральному закону, любое перемещение отходов с территории одного субъекта РФ в другой возможно только по соглашению между этими субъектами. На данный момент Архангельская область ни с одним из субъектов таких соглашений не заключала, поэтому любая транспортировка ТКО без такого соглашения будет нарушением закона", - цитирует чиновника пресс-служба.
По словам Е.Фоменко, ситуация в Шиесе "находится в центре внимания правительства Архангельской области".
"В настоящее время работы ведутся на территории, относящейся к ведению РЖД, с разрешенным использованием для строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. По нашим данным, на площадке проведена выторфовка и отсыпка площадей. Правительство области направило в РЖД запрос о сути производимых работ. По моей информации, целевое использование участка в настоящее время проверяется сотрудниками Росреестра", - добавил он.
Е.Фоменко подчеркнул, что никакой промышленный объект не может появиться в Шиесе "без прохождения всех предусмотренных законом процедур".
"Прежде всего, это общественные слушания по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки. Они имеют определяющее значение. Во-вторых, должны быть проведены публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. Их составной частью являются результаты изысканий, которые должны быть проведены, если мы говорим о строительстве этого объекта. После этого проект должен пройти федеральную госэкспертизу, и если будет принято решение о строительстве такого объекта, на нем будут применяться самые современные технологии. Свалки там точно не будет", - сказал он.
Участники встречи также опровергли слухи о возможном создании в регионе свалки радиоактивных отходов.
"Как отметил руководитель управления Росприроднадзора по Архангельской области Роман Бузинов, все источники опасных излучений, включая медицинские рентгенкабинеты, ведомством учтены, и никаких изменений в карте не предвидится", - уточнили в пресс-службе.
Участники заседания обсудили строительство межмуниципального полигона по переработке ТКО в Рикасихе. Как отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко, на действующей городской свалке начат процесс консервирования ряда участков. Это связанно с происходящими там процессами горения.
"Городу жизненно необходим современный экотехнопарк. Вместе с тем никаких решений по поводу строительства полигона в Рикасихе руководством муниципального образования не принималось и без согласия с жителями, а также без проведения предусмотренных законом процедур приниматься не будет", - подчеркнул И.Скубенко.
В пресс-службе Северной железной дороги "Интерфаксу" сообщили, что в направлении поселка Шиес перевозятся только строительные грузы.
"ОАО "РЖД" является публичным перевозчиком и осуществляет перевозку по заявкам грузоотправителей. В настоящее время в направлении станции Шиес Северной железной дороги поданы заявки на перевозку только строительных грузов. Заявок на перевозку иных видов грузов не поступало", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что вопрос организации переработки и захоронения ТКО "не входит в компетенцию компании".
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