Врио губернатора Магаданской области инициирует поправки в закон, облегчающие рыболовство для коренных народов

23.08.18 08:24

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 августа. Interfax-Russia.ru - В федеральные законы, регулирующие правила рыболовства, необходимо внести изменения для защиты интересов коренных малочисленных народов севера (КМНС), считает врио главы Магаданской области Серей Носов.

На встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым С.Носов сообщил, что к нему часто обращаются колымчане с жалобами на спорные, по их мнению, ограничения в вылове рыбы.

"Например, если в смешанных семьях во время рыбалки на берегу реки не присутствует член семьи, который является представителем КМНС, то ловля второму члену семьи - запрещена. По мнению колымчан, это крайне несправедливое правило. Мы должны сделать так, чтобы никто не был ущемлен в своих правах. Чтобы заниматься рыбалкой было комфортно для всех, и для коренных народов Севера, и для других жителей Магаданской области", - сказал С. Носов.

Он также добавил, что ловля рыбы - это традиционный вид деятельности для всех представителей КМНС. Регион должен защищать интересы коренных колымчан.

"Рыбалка - это не только вопрос экономический, он ещё и культурный. Это традиции. В рамках поддержки традиционных видов лова, обеспечения комфортных условий жизни людей, нужно принимать важные и справедливые законодательные решения. Мы должны сформировать нормативную базу для всех контролирующих структур. Думаю, что будут приняты правильные решения, и что работа Росрыболовства в этом направлении будет успешной", - отметил врио губернатора.

В свою очередь И. Баринов сказал, что в этом году будут рассмотрены изменения в правила распределения субсидий на поддержку представителей коренных народов.

"В Магаданской области сегодня проживают около 5,6 тысяч представителей коренных народностей, и они в праве рассчитывать на большую федеральную поддержку. Мы пересмотрим финансирование, будем направлять большие средства в те регионы, которые могут сами решать большинство проблем. Сумма должна увеличиться в разы. Сейчас же Магаданская область получает около 3,2 млн рублей", - уточнил глава Федерального агентства по делам национальностей России.