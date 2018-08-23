Попавшая в реанимацию школьница получает необходимое для ее редкой болезни лечение

23.08.18 08:35

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23 августа. Interfax-Russia.ru - Лечение в детском отделении проходит 16-летняя школьница, которая попала в реанимацию из-за невозможности получить необходимое лекарство, сообщает в четверг пресс-служба Минздрава Якутии.

"В настоящее время ребенок находится в детском отделении Национального центра медицины, все необходимое лечение в соответствии со стандартами медицинской помощи получает, отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Ребенок инвалид с 2011 года находится на диспансерном наблюдении в Ленской больнице. Обеспечивается льготными лекарственными препаратами для проведения терапии. С 2012 года по настоящее время, сумма выписанных и обслуженных льготных рецептов для ее лечения составила около 9 млн рублей (в том числе в 2018 году - более 2,2 млн. руб.).

Отмечается. что у школьницы диагноз "муковисцидоз". В Якутии зарегистрировано 14 пациентов с такой болезнью, из них в Якутске - 8, в районах республики - 6. По данному заболеванию Министерство здравоохранения России централизованно закупает и поставляет лекарственный препарат Пульмозим.

В мае 2018 года консилиум врачей "Медико-генетического научного центра" рекомендовали пациентке лекарственные препараты Кайстон (ингаляции) и Колистин (для инъекций), которые не зарегистрированы в обращении на территории РФ. Для закупки указанных препаратов дополнительно требуются финансовые средства в размере 4,5 млн. рублей ежегодно, которые не заложены в бюджет.

"Министерство здравоохранения Якутии направило письмо в Министерство финансов республики о выделении дополнительного финансировании для оказания адресной помощи ребенку-инвалиду. В финансировании было отказало. Сейчас планируется направление ребенка на дальнейшее лечение в Москву", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, следователи в Якутии начали проверку в связи с инцидентом в Ленске, где школьница попала в реанимацию из-за невозможности получить необходимое лекарство.

Муковисцидоз - тяжелое врожденное заболевание, проявляющееся поражением тканей и нарушением секреторной деятельности экзокринных желез, а также функциональными расстройствами, прежде всего, со стороны дыхательной и пищеварительной систем.