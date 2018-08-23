Регионы Дальнего Востока должны эффективно использовать средства, выделенные на социнфраструктуру

23.08.18 08:42

© РИА Новости. Алексей Дружинин

23 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер -полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал власти регионов округа эффективно использовать средства, выделенные из федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры.

"В этом году мы приступили к работе по строительству социальной инфраструктуры. Это важная работа. Нам надо посмотреть, как она идет. До конца года времени осталось мало. Денег на это выделено довольно много. Средства выделялись с боем. Недопустимо, чтобы в каких-то субъектах это финансирование не будет использовано", -сказал Ю.Трутнев в ходе заседания совета при полпреде во Владивостоке в четверг.

"Надо оценить ситуацию и принять меры по перераспределению средств, чтобы деньги были эффективно использованы на благо людей: должны быть построены школы, больницы, детские сады, именно на это направлены все решения. Тем более что создание социальной инфраструктуры станет отдельным вопросом рассмотрения заседания президиума Госсовета РФ под руководством президента России", - добавил вице-премьер.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что вопросы использования средств единой субсидии и строительство объектов социальной инфраструктуры находятся под его личным контролем.

"Находясь в каждом регионе, мы оцениваем своевременность прохождения всех процедур: ведь, чтобы 193 объекта по всему ДФО были построены в срок, необходимо, чтобы проектно-сметная документация была сделала вовремя, и конкурсы отыграны без задержек. В некоторых регионах мы уже начали обсуждать вопросы контроля именно за строительными работами: наличие рабочих на площадках, хватает ли техники. И так будет по каждому объекту, который строится в рамках единой субсидии. Контролировать будем в постоянно режиме", - сказал А. Козлов.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Согласно постановлению, регионы ДФО получат почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие. При этом 21,2 млрд рублей должен поступить в бюджет 9 регионов уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.