Ответный удар: в условиях войны санкций Россия будет отказываться от доллара при расчетах за сделки
  
На любой вкус: "Калашников" представил свои новинки на международном форуме "Армия-2018"
   
Парламентско-общественные слушания: пенсионный вопрос обсудили в Госдуме
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
23.08.18 08:42

Регионы Дальнего Востока должны эффективно использовать средства, выделенные на социнфраструктуру

© РИА Новости. Алексей Дружинин
23 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер -полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал власти регионов округа эффективно использовать средства, выделенные из федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры.

"В этом году мы приступили к работе по строительству социальной инфраструктуры. Это важная работа. Нам надо посмотреть, как она идет. До конца года времени осталось мало. Денег на это выделено довольно много. Средства выделялись с боем. Недопустимо, чтобы в каких-то субъектах это финансирование не будет использовано", -сказал Ю.Трутнев в ходе заседания совета при полпреде во Владивостоке в четверг.

"Надо оценить ситуацию и принять меры по перераспределению средств, чтобы деньги были эффективно использованы на благо людей: должны быть построены школы, больницы, детские сады, именно на это направлены все решения. Тем более что создание социальной инфраструктуры станет отдельным вопросом рассмотрения заседания президиума Госсовета РФ под руководством президента России", - добавил вице-премьер.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что вопросы использования средств единой субсидии и строительство объектов социальной инфраструктуры находятся под его личным контролем.

"Находясь в каждом регионе, мы оцениваем своевременность прохождения всех процедур: ведь, чтобы 193 объекта по всему ДФО были построены в срок, необходимо, чтобы проектно-сметная документация была сделала вовремя, и конкурсы отыграны без задержек. В некоторых регионах мы уже начали обсуждать вопросы контроля именно за строительными работами: наличие рабочих на площадках, хватает ли техники. И так будет по каждому объекту, который строится в рамках единой субсидии. Контролировать будем в постоянно режиме", - сказал А. Козлов.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Согласно постановлению, регионы ДФО получат почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие. При этом 21,2 млрд рублей должен поступить в бюджет 9 регионов уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.08.18 12:37
Инвестиции в основной капитал Москвы за 6 месяцев превысили 700 млрд рублей
.
  23.08.18 12:30
Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с проведением фестиваля "Спасская башня"
.
  23.08.18 11:23
Дело о "конфискации" в пользу государства имущества полковника Захарченко пересматриваться не будет
.
  22.08.18 13:48
Главный архитектор Москвы предложил разрешить автомобильное движение на Арбате
.
  22.08.18 11:19
Власти разрешили отдать 11 участков на западе Москвы под транспортную инфраструктуру
.
  22.08.18 10:18
Нарушение земельного законодательства на 40 млн руб. выявлено в I полугодии в Москве
.
  22.08.18 09:48
Температура воздуха в самую холодную ночь июля и августа опускалась ниже +11 градусов
.
  21.08.18 14:12
Почти 10 млн человек побывали в новом московском парке "Зарядье"
.
  21.08.18 14:00
Собянин: Москва расширяет меры поддержки промышленных предприятий
.
  21.08.18 10:28
Прилегающие к московским мечетям улицы перекроют на время празднованиях Курбан-байрама


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket