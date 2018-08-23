Кишечную палочку и стафилококк обнаружили специалисты в молочной продукции в Приморском крае

23.08.18 08:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории" выявили золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки в кефире, сметане и варенце, который производились в Партизанском районе, сообщает в четверг пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Специалисты лаборатории провели исследование образцов кефира, варенца и сметаны, которые производят на частном предприятии в Партизанском районе. В результате испытаний в кефире и сметане были выявлены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, в варенце - бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку эти виды молочной продукции не подлежат кипячению, которое убивает бактерии, употребление их в пищу может быть особенно опасно для здоровья человека.

"Возможной причиной выявления появления опасных бактерий в кисломолочной продукции стало несоблюдение частным предпринимателем технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил", - сказано в сообщении.

После получения результатов исследований информация о выявленных нарушениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста".