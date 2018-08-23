Время покажет, откажется ли РФ полностью от доллара США при ВТС

23.08.18 09:14

© РИА Новости. Михаил Кутузов

23 августа. Interfax-Russia.ru - Будущее покажет, откажется ли Россия полностью от американского доллара при заключении оружейных сделок, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Жизнь покажет, от чего мы будем отказываться, от чего нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном полном отказе от доллара при заключении контрактов в сфере ВТС на фоне американских санкций.

"Мы говорим о том факте, который сегодня присутствует: с долларами работать в сфере ВТС практически невозможно по одной простой причине, что банковская система эти платежи в долларах не пропускает - блокирует, замораживает и так далее", - заявил Д.Шугаев.

"Это говорит об одном: нужно искать новые пути, и мы их находим в переходе на расчеты в национальных валютах", - сообщил он.

Накануне глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия уже провела первые сделки в сфере ВТС с расчетами в национальных валютах.

Днем ранее А.Михеев сообщил, что Россия ищет альтернативу доллару при расчетах за поставляемую вооружение и военную технику. "Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах - это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли", - сказал А.Михеев.