Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

23.08.18 09:25

© РИА Новости. Владимир Астапкович

23 августа. Interfax-Russia.ru - Пожарные утром в четверг обнаружили тела четырех человек при разборе сгоревшего частного дома в поселке Железнодорожном Усть-Илимского района Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар произошел под утро, пожарных вызвали очевидцы, к моменту прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Обгоревшие тела четырех погибших были обнаружены при разборе сгоревших конструкций, их личности устанавливаются", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, среди погибших - хозяйка дома, а также приехавшие к ней накануне гости.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания и обстоятельства гибели людей, на месте также работает следственно-оперативная группа.

Пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщает, что для идентификации личности погибших назначены судебные экспертизы.

В настоящее время по факту гибели четырех человек на пожаре проводится доследственная проверка следственным отделом по городу Усть-Илимск СУ СКР по региону.