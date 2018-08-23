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23.08.18 09:45

Арендаторы ТЦ "Зимняя вишня" просят президента помочь им в возмещении ущерба от пожара

© РИА Новости. Илья Питалев
23 августа. Interfax-Russia.ru - Предприниматели, арендовавшие площади в ТРЦ "Зимняя вишня", где в конце марта произошел пожар, унесший жизни 60 человек, опубликовали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Арендаторы просят оказать им содействие в решении проблем с ВТБ и Сбербанком в части списания долгов либо уменьшении кредитной ставки, дополнительном субсидировании, необходимом для продолжения или восстановления бизнеса.

Кроме того, авторы послания просят помощи в возмещении им материального ущерба собственниками ТРЦ либо виновниками пожара.

"Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" не только унес наш бизнес и источник дохода - для некоторых единственный, но и оставил нам огромные долги, которые на сегодняшний день мы уже не в состоянии выплачивать сами. Все мы были закредитованы под бизнес в данном торговом центре. Вместе с тем, здание, которым можно было бы обеспечить наши иски, на данный момент почти снесено", - говорится в видеообращении.

Предприниматели подчеркивают, что неоднократно обращались со своими вопросами в администрацию Кемерова и Кемеровской области, однако реальной поддержки не получили.

"Власти постоянно отписываются, реальной помощи нам никакой не оказывают", - говорится в видеообращении.

В свою очередь один из юристов, помогающих потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Крючков сообщил "Интерфаксу", что часть предпринимателей получила целевую субсидию (по 100 тыс. рублей) из областного бюджета.

"Сумма смехотворная, к тому же ее нельзя направить на кредиты, гашение долгов перед сотрудниками и поставщиками, которые остались без заказов. Можно использовать ее только на запуск нового бизнеса - приобретение оборудования, товара. Но что можно купить на 100 тыс. рублей? Непременно понадобятся дополнительные кредитные средства, в которых банки откажут из-за испорченной кредитной истории. Получается замкнутый круг", - сказал он.

А.Крючков напомнил, что изначально предполагалось, что размер субсидии составит 300 тыс. рублей и "это было предпринимателями воспринято нормально", но затем его уменьшили втрое.

По его словам, некоторые некрупные банки пошли на реструктуризацию или списание долгов, однако крупные госбанки с большой долей госучастия не готовы пока идти навстречу.

По данным юриста, к настоящему времени субсидию получили не более половины предпринимателей. Всего из-за пожара пострадали более 50 арендаторов, при этом пострадавшими были признаны не все.

Как сообщалось, 21 августа снос ТЦ "Зимняя вишня" был завершен. При этом юристы, помогающие потерпевшим, ранее заявляли о преждевременности сноса.

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