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23.08.18 09:45
Арендаторы ТЦ "Зимняя вишня" просят президента помочь им в возмещении ущерба от пожара
Арендаторы просят оказать им содействие в решении проблем с ВТБ и Сбербанком в части списания долгов либо уменьшении кредитной ставки, дополнительном субсидировании, необходимом для продолжения или восстановления бизнеса.
Кроме того, авторы послания просят помощи в возмещении им материального ущерба собственниками ТРЦ либо виновниками пожара.
"Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" не только унес наш бизнес и источник дохода - для некоторых единственный, но и оставил нам огромные долги, которые на сегодняшний день мы уже не в состоянии выплачивать сами. Все мы были закредитованы под бизнес в данном торговом центре. Вместе с тем, здание, которым можно было бы обеспечить наши иски, на данный момент почти снесено", - говорится в видеообращении.
Предприниматели подчеркивают, что неоднократно обращались со своими вопросами в администрацию Кемерова и Кемеровской области, однако реальной поддержки не получили.
"Власти постоянно отписываются, реальной помощи нам никакой не оказывают", - говорится в видеообращении.
В свою очередь один из юристов, помогающих потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Крючков сообщил "Интерфаксу", что часть предпринимателей получила целевую субсидию (по 100 тыс. рублей) из областного бюджета.
"Сумма смехотворная, к тому же ее нельзя направить на кредиты, гашение долгов перед сотрудниками и поставщиками, которые остались без заказов. Можно использовать ее только на запуск нового бизнеса - приобретение оборудования, товара. Но что можно купить на 100 тыс. рублей? Непременно понадобятся дополнительные кредитные средства, в которых банки откажут из-за испорченной кредитной истории. Получается замкнутый круг", - сказал он.
А.Крючков напомнил, что изначально предполагалось, что размер субсидии составит 300 тыс. рублей и "это было предпринимателями воспринято нормально", но затем его уменьшили втрое.
По его словам, некоторые некрупные банки пошли на реструктуризацию или списание долгов, однако крупные госбанки с большой долей госучастия не готовы пока идти навстречу.
По данным юриста, к настоящему времени субсидию получили не более половины предпринимателей. Всего из-за пожара пострадали более 50 арендаторов, при этом пострадавшими были признаны не все.
Как сообщалось, 21 августа снос ТЦ "Зимняя вишня" был завершен. При этом юристы, помогающие потерпевшим, ранее заявляли о преждевременности сноса.
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