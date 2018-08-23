Сильные ливни ожидаются в Бурятии

23.08.18 09:51

© РИА Новости. Игорь Руссак

23 августа. Interfax-Russia.ru - Очень сильные дожди и сильные ливни ожидаются в четверг вечером и в ночь на пятницу на юге Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского главного управления МЧС.

Спасатели обращают внимание жителей республики на соблюдение мер безопасности и призывают по возможности оставаться в помещении. Непогоду нельзя пережидать у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач, нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.

МЧС также рекомендует отказаться от проведения туристических маршрутов и горных походов.