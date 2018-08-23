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23.08.18 09:51
Сильные ливни ожидаются в Бурятии
Спасатели обращают внимание жителей республики на соблюдение мер безопасности и призывают по возможности оставаться в помещении. Непогоду нельзя пережидать у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач, нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и рекламными щитами.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы.
МЧС также рекомендует отказаться от проведения туристических маршрутов и горных походов.
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Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
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Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
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